Чернослив помогает бороться с кариесом

Чернослив весьма эффективно помогает бороться с кариесом и воспалением десен, заявляет ученый Национального автономного университета Мексики Хосе Фаусто Риверо.

Руководитель кафедры фармацевтики самого крупного и авторитетного научного и учебного центра латиноамериканской страны обнаружил, что чернослив замедляет рост и даже губительно действует на бактерии, вызывающие заболевания полости рта, с которыми в той или иной степени в течение жизни приходилось сталкиваться большинству людей.

Хосе Фаусто Риверо сумел выделить химический компонент, который и придает черносливу столь замечательные антибактериальные свойства. По словам исследователя, это вещество эффективно также против бактерий, виновных в возникновении так называемого зубного камня. Удаление его процедура малоприятная для пациентов, и с этим ничего не удается поделать, несмотря на все достижений современной стоматологии.

К началу исследований ученого подтолкнули старинные кулинарные рецепты, в которых чернослив советовали применять, когда нужно было подольше сохранить мясо свежим, а возможности охладить его не было. Это обычная проблема, с которой сталкивались латиноамериканские повара в старину.

Мексиканский исследователь считает, что его открытие может иметь практическое применение. Так, полученный в лаборатории опытный образец продемонстрировал свою эффективность при антибактериальной обработке съемных зубных протезов.

Сложность в том, чтобы создать технологию, позволяющую выделять антибактериальное вещество из чернослива в количествах, необходимых для фармацевтического производства. Просто так есть чернослив в очень больших количествах с целью побороть кариес и воспаление десен мексиканский ученый не советует. Дело в том, что этот фрукт обладает достаточно выраженным слабительным эффектом.

«Скорее всего именно такой эффект и почувствует в первую очередь тот, кто «переест» чернослива, надеясь улучшить состояние полости рта», - предупреждает мексиканский ученый.

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