К концу недели морозы в Украине отступят — Укргидрометцентр

В начале текущей недели в Украине будет сохраняться холодная погода, однако уже на выходных морозы отступят, а со следующей недели начнется оттепель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник, 3 февраля, сообщил директор украинского Гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

“Достаточно холодная погода будет сохраняться 4-5 февраля с температурой ночью 12-18 градусов мороза в большинстве регионов, а на востоке - 20-23 градусов мороза. Но на протяжении 6 февраля уже будет повышение на 4-5 градусов, и минимальная температура в большинстве регионов будет составлять 8-13 градусов мороза”, - сказал Кульбида.

По его словам, 7-8 февраля потепление продолжится и в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже 8 градусов мороза, а днем в большинстве областей страны, за исключением восточных и северо-восточных регионов, температура воздуха повысится до плюсовых значений.

Также Кульбида прогнозирует, что наиболее ощутимое потепление придет в Украину с 9 февраля, когда ночью температура воздуха будет близка к нулю, а днем поднимется к 6 градусов тепла.

“В период с 9 по 13 февраля можно говорить о том, что повышение температуры превысит норму и температурный режим даже в ночные часы будет близким к нулю, а в дневные часы - от 1 до 6 градусов тепла”, - сказал Кульбида.

При этом он отметил, что на этой неделе и в начале следующей существенных осадков в Украине не ожидается. Мокрый снег в западных областях возможен 8 февраля, в восточных - 9-10 февраля. Усложнения погодных условий в ближайшее время также не наблюдается.