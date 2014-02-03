В Украине остаются обесточенными 178 населенных пунктов
09:39, 03 февраля 2014Страна
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Фото : dt.ua
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 178 населенных пунктов.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточены 66 населенных пунктов, в Николаевской - 40, в Крыму - 26, в Херсонской - 41, в Донецкой - 3, в Черновицкой - 2.
В течение суток было восстановлено электроснабжение во Львовской области.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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