Растения укрепляют иммунитет

Зимой, когда мы ослаблены простудами, переохлаждениями и стрессами, самое время помочь своему организму. Многим хочется попринимать в этот период какие-то поддерживающие лекарства, но колется — для назначения химии нужно посещать врача, да и недолюбливают ее многие, а в растительных препаратах мало кто разбирается. Вот и ходят «неподстрахованные». Между тем желанные средства для поддержки есть. Это адаптогены.

КОГДА НУЖНЫ АДАПТОГЕНЫ

Хоть эти лекарства и растительного происхождения, но пусть вас не вводит в заблуждение, что, мол, всякие «травки» пить совершенно безвредно. Принимать адаптогены можно только в тех случаях, когда иммунитет действительно ослаблен — например, когда чувствуешь, что заболеваешь, при выраженной усталости, после перенесенной болезни (особенно, если вы принимали антибиотики). Полезны они и для акклиматизации при перелетах из одной климатической зоны в другую. Хорошие результаты эти лекарства дают и в спортивной практике — перед тренировками (для лучших результатов) и после них (для скорейшего восстановления). А вот для профилактики, когда иммунитет в норме, эти лекарства принимать нельзя, так они могут только навредить организму, вызвав перевозбуждение, бессонницу и в конце концов усталость.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Во-первых, чтобы адаптоген подействовал, однократного приема зачастую мало: эффект будет не сильнее, чем от чашки чая, и продлится только несколько часов. А вот если принимать постоянно, то к концу первой недели человек уже будет чувствовать себя окрыленным постоянно. Поэтому всегда, начиная принимать адаптоген, проходите полный курс. Кстати, не бойтесь, что такой взлет отозвется потом сильным падением и периодом истощения, как это бывает после применения некоторых допингов: в отличие от них, адаптогены действуют намного мягче и естественнее. Они обеспечивают дополнительный приток энергии за счет мобилизации ресурсов организма, не вынуждая его работать в "форсированном" режиме.

Во-вторых, принимать адаптогены нужно только в первой половине дня и за 30 мин. до еды. Если выпить его вечером, ночь может оказаться бессонной. И, в-третьих, несмотря на общую схожесть в действии (все они тонизируют), у каждого адаптогена есть свои особенности: один больше помогает от простуды, другой — проясняет голову и т.д. Поэтому для того, чтобы разобраться, какое растение вам больше подойдет, проконсультируйтесь у врача или аптекаря.

6 САМЫХ ЛУЧШИХ АДАПТОГЕНОВ

Женьшень

ДЕЙСТВИЕ. Адаптоген средней силы. Тонизирует весь организм, снимает усталость, увеличивает аппетит, а также снижает сахар в крови, из-за чего полезен людям, страдающим сахарным диабетом.

КАК ПРИНИМАТЬ. Настойку женьшеня принимают по 15—25 капель 3 раза в день, растворив их в воде с небольшим количеством питьевой соды. Курс приема —10—15 дней.

Родиола розовая

ДЕЙСТВИЕ. По тонизирующему эффекту — самый сильный адаптоген. Кроме того, увеличивает мышечную силу и выносливость. Как вспомогательный препарат помогает при импотенции.

КАК ПРИНИМАТЬ. По 5—10 капель 1 раз в день утром натощак в небольшом количестве воды. Курс — 1—2 недели.

Элеутерококк

ДЕЙСТВИЕ. Адаптоген средней силы. Защищает от стрессов, отлично выводит токсины из организма, помогает переносить духоту, хорошо восстанавливает после физических нагрузок. Повышает давление, из-за чего показан гипотоникам.

КАК ПРИНИМАТЬ. По 30—40 капель 1—2 раза в день за 30—40 мин. Курс — 2—3 недели.

Лимонник китайский

ДЕЙСТВИЕ. Тонизирует весь организм со средней силой, а сильнее всего — нервную систему, повышает работоспособность мозга, проясняет мысли. Кроме того, он повышает кислотность желудочного сока, поэтому противопоказан при гастрите с повышенной кислотностью и язве.

КАК ПРИНИМАТЬ. По 20—30 капель 2—3 раза в день в течение 2—4 недель.

Левзея

ДЕЙСТВИЕ. Тонизирует послабее других, зато обладает анаболической активностью, т.е. увеличивает образование белка в организме (повышает защитные силы организма и улучшает тонус мышц). При этом, в отличие от большинства других анаболиков, безвредна для печени.

КАК ПРИНИМАТЬ. По 20—30 капель 2—3 раза в день. Курс — 1 месяц.

Эхинацея

ДЕЙСТВИЕ. Сильнее всего тонизирует иммунную систему. Лучше всех других адаптогенов помогает при простудах, гриппе, различных воспалениях, т.к. обладает противовирусным и противомикробным действием.

КАК ПРИНИМАТЬ. По 10—30 капель 1—2 раза в день. Кроме жидкого вида, эхинацея часто выпускается в таблетках — тогда для подбора дозировки загляните в аннотацию. Курс приема — 10—14 дней.

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