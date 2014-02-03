Как питаться в офисе сбалансированно

Соотношение питательных веществ в рационе должно быть приблизительно таким: 30% белков, 30% жиров, 40% углеводов. При этом углеводы бывают простыми и сложными, а еще в продуктах содержится клетчатка. Распределить все это между приемами пищи нужно так, чтобы вся полученная энергия успела израсходоваться за день и не превратиться в запасы жира, пишет Lady.tochka.net.

Для этого быстроусвояемые простые углеводы (в сладких и крахмалистых продуктах) нужно есть утром или, в крайнем на ланч. Зимой важно обязательно получить этот вид углеводов перед выходом из дому, чтобы у организма были ресурсы для «обогрева».

Сложные углеводы (из цельнозерновых продуктов) усваиваются долго, в запасы превращаются неохотно, так что есть их можно почти до вечера. Купи злаковых хлебцев и перекусывай ими в офисе - это полезно и безопасно для фигуры.

Белки не превращаются в жир и позволяют быстро насытиться, поэтому идеально подойдут для ужина. Отварная курица, индейка, телятина, рыба, морепродукты или нежирный сыр - отличный вариант для ужина после долгого рабочего дня.

Жиры очень калорийны и охотно превращаются в сантиметры на боках, так что есть их нужно утром, как и простые углеводы. Однако отказываться от жиров вообще нельзя - они очень важны для обмена веществ, в частности усвоения витаминов.

Клетчатка содержится в овощах и фруктах, и главное ее преимущество - она насыщает, но совсем не усваивается организмом. Так что спокойно ешь ягоды, несладкие фрукты и овощи (кроме картошки и баклажанов) хоть целый день. Возьми нарезанные яблоки, морковку или огурец с собой в офис - это идеальный перекус.

Как в конце концов будет выглядеть твой рацион? Вот возможное меню:

- простые углеводы и жиры на завтрак (например, тосты с сыром и салат)

- фрукты на ланч

- суп, овощной гарнир и мясо на обед

- злаковые хлебцы на полдник

- салат и отварная курица, индейка, телятина, рыба, морепродукты или нежирный творог плюс овощи на ужин.