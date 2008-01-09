В Крыму мужчина отравился спиртным

В Феодосии (Крым) мужчина отравился суррогатными спиртными напитками.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай с мужчиной - жителем Феодосии, 1964 р.н., произошел 7 января. После употребления спиртных напитков крымчанин потерял сознание. Его родне вызывали скорую помощь, которая госпитализировала потерпевшего в реанимационное отделение городской больницы № 1.

Но во время проведения реанимационных мер человек умер. Диагноз: отравление суррогатными спиртными напитками.