В Крыму мужчина отравился спиртным
10:09, 09 января 2008Страна
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Умер в реанимации
В Феодосии (Крым) мужчина отравился суррогатными спиртными напитками.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай с мужчиной - жителем Феодосии, 1964 р.н., произошел 7 января. После употребления спиртных напитков крымчанин потерял сознание. Его родне вызывали скорую помощь, которая госпитализировала потерпевшего в реанимационное отделение городской больницы № 1.
Но во время проведения реанимационных мер человек умер. Диагноз: отравление суррогатными спиртными напитками.
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