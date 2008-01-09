Вредные привычки сокращают жизнь на 14 лет

Ученые из Кембриджского университета провели исследования и выяснили, что продолжительность жизни людей, которые имеют вредные привычки, сокращается на 14 лет по сравнению с теми, кто ведет здоровый образ жизни.

В исследовании, проводившемся в течение 10 лет, приняли участие 20 000 человек. В результате специалисты установили, что физические упражнения, умеренное потребление алкоголя, включение в рацион овощей и фруктов, а также отказ от курения позволяют существенно продлить жизнь, а именно, на 14 лет.

Под наблюдением находились люди в возрасте от 45 до 79 лет, представители разных социальных слоев общества, преимущественно белые и не страдавшие на начало исследования от рака или сердечных заболеваний.

Все участники научного эксперимента получали по одному очку за воздержание от курения, умеренное употребление алкоголя, включение в дневной рацион пяти порций разных фруктов или овощей, а также ведение активного образа жизни.

Исследователи установили, что для тех, кто набрал четыре очка, риск смерти был гораздо меньшим, чем у тех, кто не набрал ни одного. Кроме того, у 60-летнего человека, не удовлетворившего ни одному из четырех критериев, и у 74-летнего человека, который вел здоровый образ жизни, шансы умереть оказались равными.

"Известно, что каждый отдельный фактор - например, отказ от курения или физические упражнения - продлевает жизнь. Однако их совместное воздействие до сих пор никогда не изучалось", - рассказал руководитель проекта профессор Кей-Ти Кхо.

Было также установлено, что вес человека или его социальное происхождение не играло никакой роли. Это значит, что большая часть населения может существенно улучшить свое состояние, немного изменив образ жизни.

Корреспондент.net