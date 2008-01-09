В Украине будет эпидемия гриппа?

В Украине в последние две недели уровень заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в 10-ти контрольных городах Украинского национального центра гриппа находился на сезонном уровне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, ни в одном из 10-ти контрольных городов эпидемический порог заболеваемость не достигнут.

На последней, 52-й неделе 2007 года общее количество больных гриппом и грипоподобными заболеваниями составили по контрольным городам 47 тыс. 264 чел., что на 6,8% (50 тыс. 661) ниже показателя 51-й недели. Заметное снижение заболеваемости наблюдалось на первой неделе 2008 года: общее количество заболевших, составило 24 тыс. 624 человек.

На первой неделе нового года наивысшая заболеваемость респираторными инфекциями наблюдалась в городах Львове, Виннице, Чернигове, Киеве. Эти показатели (кроме Львова) являются ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство больных в возрасте от 7 до 14 лет. По сравнению с последней неделей 2007 года, на первой неделе текущего года уменьшилось количество случаев респираторных инфекций среди школьников. Значительно уменьшилось число больных детей в возрастных группах 3-6 и 0-2 года.

За первую неделю 2008 года были госпитализированы 0,75% больных, в основном детей.

Пока за весь период интенсификации в Украине респираторных инфекций ни одного штамма вируса гриппа не выделено. Заболеваемость определялась, прежде всего, вирусами парагриппа, адено- и респираторно-синцитиальным.

Однако, учитывая приближение начала занятий в учебных заведениях и возвращение после рождественских праздников населения на рабочие места, существует вероятность активизации эпидемического процесса ОРВИ и гриппа. Это побуждает к усилению организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий как в группах риска, так и среди населения в целом.

На последней неделе 2007 года в подавляющем большинстве стран Европы (кроме Испании) наблюдалась низкая интенсивность эпидемического процесса респираторных инфекций, что проявлялось спорадической или локальной заболеваемостью. Этот уровень заболеваемости наблюдался в странах, граничащих с Украиной. В целом в этом сезоне выделено 995 штаммов вирусов гриппа.