Украина и Россия обсудят проблемы борьбы с африканской чумой

Главный ветеринарный инспектор России Евгений Непоклонов и глава украинской Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Владимир Горжеев планируют на следующей неделе совместно с представителями ветеринарных ведомств стран Таможенного союза провести совещание, на котором обсудят вопрос о поставках из Украины в Россию свиноводческой продукции в условиях борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), сообщила пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор).

"Ветеринарными инспекторами стран был обсужден вопрос о комплексе мер, которые незамедлительно должна предпринять Украина для минимизации рисков заноса АЧС, в том числе по отстрелу диких кабанов, а также вопрос о поставках свиноводческой продукции в РФ из стран Европейского региона. Совместное совещание с участием представителей Таможенного союза запланировано на следующую неделю", - сказано в сообщении ведомства, опубликованном сегодня на его официальном сайте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россельхознадзор обратился к Госветфитослужбе с просьбой остановить сертификацию экспорта свинины в РФ в связи со вспышкой АЧС в Луганской области, что по сути означает прекращение поставок этой продукции в страну.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана. Запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской области ввели Россия и Беларусь.

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.