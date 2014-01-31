Клюква против простуды и гриппа

Клюква – содержит такие полезные вещества, которых нет ни в одной другой ягоде. В ней много калия (116 мг), кальция (14 мг), фосфора (11 мг), железа (0,6 мг), марганца и йода. В клюкве в большом количестве содержатся витамины - C (30 мг) и P (0,1 мг), а также витамин B1 (0,03 мг) и витамин B2 (0,02 мг).

Поэтому клюквенный сок – прекрасное средство для лечения многих болезней, в том числе простуды и гриппа. Он снижает жар, выводит шлаки и, что самое главное, усиливает действие лекарств (антибиотиков и сульфаниламидов) в несколько раз, потому так полезно запивать эти лекарства клюквенным соком. А все потому, что клюква – чемпион по содержанию танина. Он обладает особой способностью собирать в организме различные болезнетворные бактерии и выводить их наружу.

Как приготовить клюквенный морс

2 ст. клюквы размять в ступке или в блендере, отжать сок и перелить в неокисляющуюся посуду. Шкурки положить в кастрюлю, залить двумя литрами воды, довести до кипения и кипятить 4-5 мин. Отвар слить, процедить, развести в нем 1/2 ст. меда и 1 ст. л сахар, добавить сохраненный сок. Перемешать и остудить.