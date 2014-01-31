Психологи рассказали о "правиле 20 минут"

Психологи советуют пропобовать применить в жизни "правило 20 минут"

Кто занимается спортом 20 минут в день, тому не стоит беспокоиться о своем здоровье.

Кто уделяет 20 минут в день уборке своего дома, тому не стоит переживать о беспорядке.

Кто выделяет 20 минут в день на улучшение концентрации, тому не стоит беспокоиться о творческом кризисе.

Кто находит 20 минут в день, чтобы выслушать о делах своего мужа или жены, не стоит беспокоиться о проблемах в отношениях.

Кто выделяет 20 минут в день на слушание себя и ведения личных записей, тому не стоит беспокоиться о недостатке идей.

Кто выделяет 20 минут на отдых, не следует опасаться переутомления и усталости.

Кто читает полезную книгу хотя бы 20 минут в день, не стоит переживать о том, как стать экспертом.

zdorov.forblabla.com