Сон - лучший способ для отдыха организма

Сон – это не только способ набраться сил, но и отличное средство для сохранения красоты и здоровья.

Сон – самый лучший способ отдохнуть, а вот его недостаток приводит не только к усталости. Невыспавшийся человек мерзнет, злится, раздражается, становится менее внимательным, теряет остроту зрения и даже более подвержен страхам.

Только во время сна белок, который мы получаем вместе с пищей, превращается в белок, необходимый каждой клеточке нашего организма, а значит, чем дольше мы спим, тем более здоровыми и жизнеспособными становятся наши клетки. Вот и весь секрет того, почему сон приумножает нашу красоту и здоровье.

Зачастую человеку сложно отвлечься от забот и мыслей, что может привести к нарушениям сна. Но не пытайтесь уснуть при помощи таблеток! Снотворное поможет вам уснуть, но с утра вы будете чувствовать себя еще более разбитым и усталым, да и выглядеть будете не лучшим образом. Кроме того, после приема снотворного человек практически не переворачивается во сне, оставаясь в том же положении, в котором и заснул, и утром это скажется на вашем состоянии в виде ломоты во всем теле.

Чтобы сон был спокойным и глубоким, а утром было проще встать, запомните несколько несложных правил.

- Не перегружайте желудок, ужин должен быть легким и не позднее восьми часов.

- Избегайте приема алкоголя непосредственно перед сном. Безусловно, спиртное помогает заснуть, но делает ваш сон менее спокойным и полноценным.

- Если вам трудно уснуть, пейте перед сном успокаивающие напитки: чай с мелиссой и листьями смородины, стакан молока и т.п.

- Чтобы расслабиться, нажмите пальцами на точки расслабления, они располагаются в ротовой полости – против нижних резцов.

- Следите за тем, чтобы в спальне была подходящая для сна температура – не слишком высокая, и не слишком низкая. Оптимальная температура для сна – 17 градусов.

- Средняя продолжительность сна взрослого человека должна составлять 7-9 часов.



Юли Мартыненко