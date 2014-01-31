В Украине на учете - более 92 тысяч наркозависимых граждан, реальные цифры в разы выше

По статистическим данным, на конец 2013 года в Украине только на официальном учете находится почти 92,5 тысячи потребителей наркотиков, а среди них - почти 540 несовершеннолетних. Об этом сообщил начальник Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины Олег Школьный, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины .

При этом отмечается, что более половины всех учтенных наркопотребителей имеют официально установленный диагноз «наркомания», и «реальные цифры могут быть в разы больше, ведь наркомания - это достаточно латентное явление».

Школьный отметил, что в Украине проводятся мероприятия по борьбе с этим злом. По его словам, были проведены операции на международном уровне, благодаря чему было перекрыто 139 международных каналов поставки наркотиков в Украину, изъято почти 80 килограммов тяжелых наркотиков. Он также отметил, что подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 2013 году «задокументировано почти 33 тысячи уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» . «В частности, органами внутренних дел пресечено функционирование 62 подпольных нарколабораторий и 1,3 тысячи наркопритонов», - добавил Школьный. По его словам, органами внутренних дел было раскрыто почти 60 уголовных правонарушений, связанных с использованием средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. « В целом по стране на имущество наркопреступников был наложен арест на сумму 33,6 млн грн, изъято такого имущества на сумму 7,5 млн грн», - добавил он.

Начальник Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины выразил обеспокоенность в связи с тем, что «в сети есть возможность приобрести разнообразные наркотические средства или психотропные вещества, узнать об особенностях их изготовления, а также заказать оборудование, рецепты и компоненты для их изготовления». По его словам, на протяжении прошлого года «сотрудниками нашей службы разоблачили 25 таких уголовных преступлений».

Школьный сообщил, что в 2012 году было выявлено и ликвидировано только 1,5 млн растений мака и конопли, а уже в 2013 году их было уничтожено почти в 15 раз больше - 22,8 млн растений.

«Кроме того, следует отметить, что усиление контроля со стороны органов внутренних дел в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров позволило в течение 2013 года значительно повысить уровень разоблачения уголовных правонарушений, связанных со сбытом ядовитых или сильнодействующих веществ, а также сильнодействующих лекарственных средств. То есть по сравнению с 2012 годом количество задокументированных правонарушений этой категории увеличилась в 1,5 раза, и в 2013 году составило 738 уголовных правонарушений», - добавил он.