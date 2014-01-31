Куркума регулирует уровень холестерина в крови

Куркума - отличная добавка к блюдам из яиц, мяса, рыбы, морепродуктов и птицы.

Ее часто используют в супах, соусах, рагу и салатах. На Востоке без куркумы невозможно представить практически ни одно рисовое блюдо.

Благодаря бактерицидным свойствам куркума делает пищу более стойкой при длительном хранении, пишет Lady.tsn.ua.

Она полезна для желудка, желчного пузыря и почек, регулирует уровень холестерина в крови.

В сочетании с теплым молоком и медом действует как успокоительное и мягкое снотворное.

В народной медицине специю применяют при заболеваниях печени, а также как желудочное средство.

За последние годы появились данные, что куркума помогает в профилактике фиброзов и болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Противопоказания: закупорка желчных путей и желчнокаменная болезнь. Железодефицитная анемия. В больших дозах при беременности, гастрите и язве желудка.