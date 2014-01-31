Куркума регулирует уровень холестерина в крови
В сочетании с теплым молоком и медом действует как успокоительное и мягкое снотворное
Куркума - отличная добавка к блюдам из яиц, мяса, рыбы, морепродуктов и птицы.
Ее часто используют в супах, соусах, рагу и салатах. На Востоке без куркумы невозможно представить практически ни одно рисовое блюдо.
Благодаря бактерицидным свойствам куркума делает пищу более стойкой при длительном хранении, пишет Lady.tsn.ua.
Она полезна для желудка, желчного пузыря и почек, регулирует уровень холестерина в крови.
В сочетании с теплым молоком и медом действует как успокоительное и мягкое снотворное.
В народной медицине специю применяют при заболеваниях печени, а также как желудочное средство.
За последние годы появились данные, что куркума помогает в профилактике фиброзов и болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Противопоказания: закупорка желчных путей и желчнокаменная болезнь. Железодефицитная анемия. В больших дозах при беременности, гастрите и язве желудка.