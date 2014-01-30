В Украину идут арктические морозы

Даже в дневные часы также будет очень холодно, - 13-25 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма температура воздуха будет колебаться в пределах 3 мороза - 3 тепла.

Снегопады и метели наиболее вероятны в западных, местами в центральных областях и в южной части, сообщает opogode.ua.

На дорогах Украины удержится гололедица.

В западных областях временами снег, метель. Температура воздуха -7-15, на Закарпатье около нуля.

На севере преимущественно сухо, только в Житомирской области снег, местами метели. Температура воздуха -13-18, местами 20-22 градуса мороза.

В центральной части осадки маловероятны, только в Винницкой и Днепропетровской снег и метели. Температура воздуха -10-17 градусов.

На востоке в Харьковской и Луганской областях без осадков, в Донецкой - снегопады, метели, снежные заносы. Температура воздуха -15-20 градусов, местами до -25. В Приазовье -10-15.

В южной части снег, метели, местами сильные осадки, штормовой, до ураганного, ветер, 15-25, местами до 30 м/с. На юге Крыма - снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед. Температура воздуха -6-12 градусов. На юге Крыма днем 0 +3 градуса.

В Киеве без существенных осадков, порывы ветра до 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура воздуха -15-18, к вечеру до -18-21.

Восточный и юго - восточный ветер в Украине будет достигать порывов 15-25 метров в секунду, в южной части возможно до ураганных 30 м/с.