У 30-летнего капитана ВВ, который нес службу на Грушевского, остановилось сердце

В результате остановки сердца умер капитан внутренних войск МВД Украины Дмитрий Донец, который нес службу на ул. Грушевского в Киеве.

Об этом сообщается в обращении министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, переданном УНИАН.

Как отмечается, «сегодня в пять утра умер капитан внутренних войск МВД Украины Дмитрий Донец. У 30-летнего, до этого здорового, правоохранителя остановилось сердце. Это следствия того ежедневного напряжения в противостоянии на Грушевского, где Дмитрий нес службу по охране общественного порядка. Коллегия МВД и я лично соболезнуем близким умершего, и не оставим их один на один с бедой, как и других родственников наших погибших и раненных работников».

Далее Захарченко отмечает: «Я, как министр, не могу оставаться равнодушным к происходящему. Гибнут люди как с одной, так и с другой стороны, счет раненых уже идет на сотни. Я обращаюсь к тем, кто ценой человеческой жизни рвется к власти. Опомнитесь! С обеих сторон баррикад находятся граждане одного государства!».