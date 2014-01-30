Очищение почек: простой и эффективный способ

. Купите несколько килограммов не слишком сладких, но и не кислых спелых яблок, чтобы в течение нескольких дней готовить из них свежий сок.

Яблочная диета рассчитана на 3 дня.

В 1-й день надо пить только свежеприготовленный яблочный сок. В 8 часов утра – натощак 1 стакан, затем по 2 стакана яблочного сока в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00 часов. В этот день больше ничего не есть. В последующие 2 дня рекомендуется пить только соки по той же схеме. Можно добавить только по 1 ч. ложке меда.

Для очищения почек очень полезно потеть, поэтому наряду с яблочным соком пейте любые потогонные чаи.

• взять по 1 ст. л. цветков липы и ягод малины , залить 2 стаканами кипятка, кипятить 15 мин, затем процедить и пить на ночь.

• взять 2 части плодов малины , 2 части листьев мать-и-мачехи и 1 часть травы душицы . 2 ст. л. этой смеси заварить 2 стаканами кипятка, настаивать 20 мин, процедить и пить на ночь.