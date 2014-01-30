Чай с гвоздикой – мощное антистрессовое средство

13:17, 30 января 2014
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Гвоздика облегчает и освежает дыхание, очищает кровь, укрепляет сердце, а также действует как местное болеутоляющее при зубной боли

Гвоздика / Фото Robert King/Shutterstock.com

Гвоздика идет на приготовление маринадов, напитков и сладких блюд.

Входит в состав смесей пряностей для жареного или тушеного мяса, бульонов, а также соусов.

Гвоздика облегчает и освежает дыхание, очищает кровь, укрепляет сердце, а также действует как местное болеутоляющее при зубной боли, пишет Lady.tsn.ua.

Чай с бутонами гвоздики – мощное антистрессовое снадобье, он чудесно согревает и благотворно действует на память.

Гвоздичное масло – натуральный антисептик, эффективное антигерпетическое и антигрибковое средство и "скорая помощь" при сухом кашле и головной боли.

Его широко применяют в ароматотерапии как успокоительное.

Противопоказание: большие дозы при беременности. Гипертония. Болезни пищеварительного тракта.

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