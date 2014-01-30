Как не замёрзнуть на улице при морозе -20˚C

Температура на улице неотвратимо опускается к отметке -20С и ниже. Чтобы при -20 не замерзнуть и добраться до мест учебы и работы целыми и невредимыми, стоит придерживаться некоторых правил, пишет Lady.tochka.net.

С наступлением холодов нужно переходить на новый режим питания. Откажитесь от холодной пищи. Горячая пища с горячими напитками даст организму достаточно энергии для согревания и улучшит возможность переносить низкую температуру. Особенно полезными будут каши, баранина и говядина, варёный картофель, различные салаты, заправленные растительным маслом, орехи. Из напитков же лучше пить чай, кофе или какао.

Стоит по возможности сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу. Следует тщательно подбирать одежду и обувь: не надевать тесные вещи, потому что это способствует замедлению кровообращения и быстрому замерзанию.

Одеваться нужно не просто тепло, а правильно. Идеально – слоями. И использовать при этом одежду из натуральных тканей. Лучшая одежда зимой - шерстяная. Чем больше содержание шерсти в вашей одежде, тем теплее она будет. Шерстяные носки или колготки - первое спасение в морозы! Еще холода помогают переносить теплые цвета: красный цвет одежды делает ее психологически более теплой. Синие и голубые цвета холодные, именно это их свойство “знает” мозг, и поэтому согреться в них сложнее. Чем шире вещь - тем в ней теплее. Обтягивающие вещи не греют.

Если вам предстоит длительное пребывание на воздухе - попробуйте термобелье.

Не носите в руках тяжестей - сумок, рюкзаков, корзин и т.п. - это вызывает сдавливание сосудов рук, они быстрее замерзают.

Если уже замерзли, старайтесь не дрожать, не давайте мышцам сокращаться. Это случается, когда мышцам слишком холодно. Чтобы хоть как-то себя согреть, организм «дает им команду» сокращаться, таким образом вырабатывается тепло. Но энергии на это тратится много, следствием будет усталость, еще большее замерзание и сильное обморожение. При первых попытках дрожать очень быстро отправляйтесь в любое ближайшее к вам теплое место.

Несмотря на распространенное в народе мнение, употребление алкоголя, наоборот, способствует расширению сосудов и приводит к потере тепла, что, в свою очередь, также вызывает быстрое замерзание. Особенно опасны обморожения рук и ног для больных сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Способствуют обморожению рук и лица косметические увлажняющие кремы. Выбирать защитные средства следует очень внимательно и именно такие, на которых указано свойство защиты от мороза, ветра и холода. Зимние кремы - с густой жирной текстурой. Кроме того, эти кремы борются с типично зимним явлением - темными кругами и припухлостями под глазами.

Во время пребывания на улице не стойте на месте, двигайтесь. Быстрая ходьба, подпрыгивания, зарядка – все это стимулирует кровоток и разогревает организм.

Старайтесь не дышать ртом, прикрывайте нос варежкой. Дышите только носом. Для этого надо, чтобы носовые ходы были чистыми. Если у вас начался насморк, его обязательно надо вылечить, чтобы он не привел к более серьезным заболеваниям. Выдыхать можно ртом, но не заматывайте его тогда шарфом! Вы не согреете низ лица, а, наоборот, заморозите. Объяснение этому одно: выдыхаемый воздух влажный, а влага на морозе превращается в лед.

И добавим, что очень хорошо согревает прекрасное настроение и заразительный смех!