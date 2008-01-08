Симптомы железодефицитной анемии

Проявления анемии могут быть очень разными, при этом поражаются многие органы и системы организма.

Проявления на коже и волосах. Самые первые признаки анемии - бледность, сухость, шелушение кожных покровов, появление заедов, сухость и ломкость волос, а в худшем случае даже выпадение волос. Также возможна деформация ногтей: они приобретают многообразную форму (с ямками, ложкообразные), становятся сухими, ломкими, медленно растут и тому подобное.

Нарушение со стороны центральной нервной системы. Дети с такими нарушениями плаксивые, сонливые, с плохим настроением. У детей раннего возраста наблюдают запоздалое психоэмоциональное развитие - они позже начинают разговаривать, приобретать определенные навыки. Школьники отстают в учебе, у них плохая память, они быстрее устают.

Часто у детей с малокровьем кружится голова, появляются «мурашки» перед глазами. У них нестабильный вестибулярный аппарат, поэтому они могут терять сознание, закачиваются в транспорте.

Нарушения со стороны пищеварительной системы появляется снижение аппетита, с одной стороны, в результате нарушений со стороны нервной системы, а с другой - уменьшение количества ферментов, которые производятся железами пищеварительного тракта. Развивается так называемый порочный круг: питаться нужно так, чтобы в организм попадали витамины и микроэлементы, в том числе и железо, а у ребенка нет аппетита и не достаточно ферментов для переваривания пищи. Поэтому даже если кормить малыша насильно, продукты не усваиваются в организме правильно, а вызывают диарею и пользы от еды нет.

Иногда появляются симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы - сердцебиение, боль в области сердца. Со временем из-за длительной недостаточности железа развиваются изменения миокарда. В целом, нет ни одного органа и системы в организме, на которые бы не влияла железодефицитная анемия.