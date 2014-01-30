В Одесской области спасатели развозят хлеб в заблокированные снегопадом сёла

В Одесской области спасатели развозят хлеб в заблокированные снегопадом села.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, 8 населенных пунктов Котовского района Одесской области «практически отрезаны от остального мира».

«Поселки замело снегом, а дороги к ним стали практически не проездными. Жители населенных пунктов Любомирка, Ганараты, Затишье, Мурованое, Нестоиты, Клементьево, Станиславка и Старая Кульная остались без хлеба - в магазины не может подъехать ни один автомобиль», - сообщили в отделе.

В ГУ ГСЧС отметили, что спасатели области выделили автомобиль повышенной проходимости специально для доставки хлеба.

«Сегодня котовские спасатели вместе с экспедиторами, которые должны доставлять хлебобулочные изделия в магазины, на автомобиле «КамАЗ-4320» привезли в названные населенные пункты 2,5 тыс. буханок хлеба», - сообщили в отделе.