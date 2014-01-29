Лечебные свойства грейпфрута

Грейпфрут считается диетическим продуктом, который вступает в борьбу с лишними килограммами. Это связано с наличием в его составе веществ, способных расщеплять и выводить холестерин, ускорять обмен веществ и снижать уровень сахара. Для нормализации уровня холестерина в крови и для снижения приема инсулина при диабете, диетологи рекомендуют съедать минимум один грейпфрут в день. Также этот фрукт является основой грейпфрутовой диеты, в соответствии с которой для ускорения пищеварения необходимо перед каждым приемом пищи за 15-20 минут съедать полгрейпфрута или выпивать 100 г. свежевыжатого грейпфрутового сока.

Людям, страдающим заболеваниями ЖКТ, связанных с низкой кислотностью желудочного сока, врачи рекомендуют употреблять по 200-250 г. грейпфрутового сока. Для людей преклонного возраста употребление грейпфрута помогает снизить артериальное давление и бороться с признаками атеросклероза. Кроме этого вещества грейпфрута положительно влияют на деятельность нервной системы, помогая нормализовать сон, уменьшить головные боли.

Содержащиеся витамины укрепляют иммунную систему и снимают отеки. Особенно полезно пить свежевыжатый сок грейпфрута, апельсина и лимона беременным женщинам в осенне-зимний период и во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

