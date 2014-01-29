Причины и симптомы стенокардии

Под понятием стенокардия подразумевается форма ИБС (ишемическая болезнь сердца), возникающая из-за недостаточного количества крови в его полости. От инфаркта миокарда стенокардия отличается тем, что в момент приступа боли в области грудины никаких изменений в сердечной мышце не происходит. В то время как при приступе инфаркта наблюдается некроз тканей сердечной мышцы. Народное название стенокардии – грудная жаба.

Причины стенокардии

• Недостаточность сердечного кровообращения в каждый конкретный момент, например, при выполнении физических нагрузок.

• Атеросклероз сердечных артерий, то есть, сужение артерий, из-за чего они не способны пропустить через себя нужный объем крови.

• Артериальная гипотензия – уменьшение притока крови к сердцу.

Симптомы

Самым верным признаком возникновения стенокардии является тянущая, сжимающая или даже обжигающая боль в области грудины. Она может иррадиировать (отдавать) в шею, ухо, левую руку. Приступы такой боли могут появляться и исчезать, хотя обычно их возникновение обуславливается определенными обстоятельствами. Также у больных может появляться тошнота и изжога. Сложность постановки правильного диагноза заключается в том, что не всегда люди, испытывая боль в ухе или других частях тела, связывают ее с приступами стенокардии.

Важно помнить, что стенокардией не является боль, которая проходит самостоятельно через полминуты или же после глубокого вздоха, глотка жидкости.

