Опасные последствия воспаления мочевого пузыря

Цистит – это воспаление мочевого пузыря, к которому могут привести бактерии, живущие, при нормальных условиях, в прямой кишке. Пока эти бактерии находятся в прямой кишке, они не представляют никакой угрозы, но при попадании их в мочевой пузырь, они вызывают инфекцию.

Как ни странно, но этот процесс "облегчается", благодаря анатомии нашего тела.

Дело в том, что уретра (мочевыводящий канал) находится очень близко с влагалищем и задним проходом, а длина самой уретры составляет всего четыре-пять сантиметров, что значительно облегчает "задачу" инфекции. Болезнетворные микроорганизмы без особого труда могут попасть в мочевой пузырь и вызвать заболевание.

Но не только анатомическое строение нашего тела способствует инфекциям мочевого пузыря. Не стоит забывать также и о других факторах, например, беременности или гинекологических воспалениях. Нередко причиной развития цистита становится пренебрежение правилами интимной гигиены. Иногда мы в прямом смысле становимся жертвами моды, ведь цистит может развиться и от переохлаждения, а короткие легкие блузы, короткие куртки, которые не прикрывают ягодиц и, конечно же, стринги – это то, от чего в зимний период лучше отказаться.

Не так редко случается так, что причинами инфекций мочевого пузыря становится недостаточно употребление человеком жидкости.

Первыми симптомами цистита становятся неприятные покалывания внизу живота и постоянное давление на мочевой пузырь. Больная начинает часто ходить в туалет, но при этом до конца опорожнить мочевой пузырь никак не получается.

Следует отметить, что при появлении подобных симптомов просто необходимо немедленно обратиться к врачу.

Особенно опасными являются следующие симптомы: повышение температуры тела, изменение цвета мочи (она становится мутной, насыщенно-желтой, иногда с примесью крови), появление резкого неприятного запаха мочи.

Перечисленные выше симптомы могут означать наличие пиелонефрита (воспаления почек и почечных лоханок).

Это заболевание требует лечение антибиотиками, иногда больному требуется госпитализация.

Как уже было сказано ранее, при первых же симптомах цистита необходимо обратиться к врачу. Дело в том, что вам потребуется сделать обследование на наличие инфекции (чаще всего цистит вызывает уреаплазма), а также нужно сдать посев мочи на микрофлору.

Следует также отметить, что посев мочи нужно делать до начала приема лекарств, так как только в этом случае врач сможет получить полную картину заболевания.

