В Украине из-за непогоды без электроснабжения остается 341 населенный пункт

В Украине в результате непогоды без электроснабжения остается 341 населенный пункт в АР Крым и семи областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в частности, по состоянию на 7 часов утра 29 января обесточены 132 н.п. в Одесской области, 87 - в Крыму, 66 - в Николаевской, 33 - в Херсонской, 12 - в Донецкой, 6 - в Днепропетровской, 3 - в Кировоградской и 2 - в Волынской областях.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.