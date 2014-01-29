Из барбариса готовят варенье, желе, соки, сиропы, делают настойки.

Ягоды добавляют в соусы и супы, к жареной говядине и телятине. На Востоке кладут в плов, в приправы к шашлыку и люля-кебабу.

Барбарис – природный антибиотик. Он улучшает кровообращение, понижает давление, помогает иммунной системе, полезен при болезнях печени и почек, пишет Lady.tsn.ua.

В ягодах содержатся вещества, выводящие из организма токсины, замедляющие процессы старения и, по некоторым данным, предотвращающие атеросклероз и образование раковых клеток.

Препараты на основе барбариса используют в официальной медицине, например, благодаря кровосвертывающим качествам – в акушерско-гинекологической практике. Противопоказание: беременность и период грудного кормления.