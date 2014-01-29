Как оказывать помощь при травмах головы

Этот вид травмы - всегда серьезное и опасное состояние, так как может быть осложнен повреждением головного мозга (сотрясение, ушиб). Любая черепно-мозговая травма влечет за собой потерю сознания, длительность которой зависит от степени повреждения. Также возможны тошнота, рвота, головная боль, головокружение,иногда нарушение памяти. И поэтому любое подозрение на серьезную травму головы - это повод вызвать скорую, пишет Lady.tochka.net.

Очень часто особенно ранения волосистой части головы сопровождаются значительным кровотечением, которое может угрожать жизни пострадавшего. Переломы костей черепа могут сопровождаться, кроме того, выделением бесцветной или кровянистой жидкости из ушей, носа; кровоподтеками вокруг глаз. Поэтому первую помощь необходимо оказать сразу на месте происшествия.

При закрытой, открытой, сочетанной черепно-мозговой травме помощь на месте происшествия зависит от тяжести травмы и носит, как правило, симптоматический характер.

Последовательность действий при оказании первой помощи должна быть такой:

1. В случае ранения необходимо остановить кровотечение, обработать кожу вокруг раны и наложить стерильную давящую повязку (например, при массивном кровотечении в области лица перед наложением повязки провести пальцевое прижатие артерии).

2. Приложить к месту травмы холод (гипотермический пакет, пузырь со льдом или снегом).

3. Уложить пострадавшего на спину, подложив под голову и плечи валик из мягкой ткани, а при отсутствии сознания – уложить его на бок (предотвратить попадание рвотных масс в дыхательные пути).

4. Обеспечить полный покой пострадавшему (недопустимо самостоятельное передвижение) и постоянное наблюдение за его состоянием до прибытия медицинских работников.

В тех случаях, когда помощь оказывает один человек, следует предупредить вторичные травматические повреждения головы и/или шеи, а именно – исключить подвижность шеи, надев шейный воротник.

Травма головы может сопровождаться травмой глаза - (ушиб глаза, попадание инородного тела в глаз и др.).

Первая медицинская помощь при травме глаза заключается в наложении асептической повязки на травмированный глаз и транспортировке пострадавшего в медицинское учреждение.

В случаях попадания инородного тела в глаз можно попытаться осторожно смыть его водой, направляя струйку воды через глаз от наружного угла его к внутреннему.

Затем закапать в поврежденный глаз 3-4 капли альбуцида и наложить стерильную повязку, используя при этом как перевязочный материал (бинт), так и подручные средства.

Чтобы обеспечить полный покой (иммобилизацию) травмированного глаза до оказания квалифицированной помощи, нужно обязательно закрыть повязкой оба глаза.

При невозможности удаления инородного тела необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение.