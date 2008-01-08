По вирусу гриппа нанесен мощный удар

В США успешно прошла клинические испытания новая вакцина от гриппа, разработанная компанией Acambis. Создатели обещают, что чудо-средство, получившее название ACAM-FLU-A, в самом ближайшем будущем станет надежной защитой от всех штаммов гриппа А, приводящих к пандемии - то есть, от наиболее опасных форм вируса.

Добиться столь потрясающего результата позволила положенная в основу препарата новая концепция. Всех разрабатывавшиеся до сих пор средства от гриппа побуждали имунную систему организма вырабатывать антитела к белкам, находящимися во внешней оболочке вируса - гемагглютинину и нейраминидазе. Увы, эти два вещества постоянно мутируют, так что медикам приходится включаться в гонку, разрабатывая все новые и новые вакцины.

Новая вакцина лишена этого недостатка. Она способствует выработке антител к другому белку - М2. Он также находится на внешней оболочке вируса, но не мутирует. Поэтому возбудитель гриппа не сможет "приспособиться" к новой вакцине.

Клинические исследования новой вакцины прошли успешно и показали, что она абсолютно безвредна. Кроме того, ACAM-FLU-A относительно нетребовательна к условиям хранения и остается годной к использованию в течение долгого времени. Сейчас медики готовятся к следующей серии тестов.

Победа над гриппом поможет спасти немало человеческих жизней. Ведь известно, что всего на планете от этой болезни ежегодно умирают от 500 тысяч до миллиона человек. В то же время, пандемия мутировавшего птичьего гриппа, которую ученые считают неизбежной, может погубить до 50 миллионов человек.

В свете подобных данных неудивительно, что, по мнению ряда исследователей, грипп может стать самым страшным оружием массового поражения.

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