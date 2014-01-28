Завтра в Киеве будет 13-17° мороза

Завтра в Киеве температура будет составлять 13-17° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в южной части и на Донбасе сложные погодные условия: снег, ночью на Приазовье, днем в Одесской области - местами сильный снег, усиление ветра 17-22 м/с, местами 25-30 м/с, сильные метели, снежные заносы; в Крыму - мокрый снег, местами - сильный, кое-где налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории небольшой снег, лишь на севере Левобережья без осадков. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.

Температура на протяжении суток - 10-15° мороза (ночью в центральных, Житомирской, Киевской областях - до 18°); в восточных областях и на севере Левобережья ночью - 21-26°, днем - 15-20° мороза; на Закарпатье ночью - 5-10° мороза, днем - около 0°; в Крыму на протяжении суток - от 3° мороза до 2° тепла.

По Киевской области облачно с прояснениями. Небольшой снег (днем местами). На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 13-18°, днем - 10-15° мороза.

В Киеве облачно с прояснениями. Небольшой снег (днем местами). На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 15-17°, днем - 13-15° мороза.