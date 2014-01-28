40% украинцев живут в постоянном стрессе - исследования

Почти 40% украинцев регулярно страдают от стресса.

Больше половины украинцев - 55,3% - страдают от стресса из-за проблем на работе, говорится в результатах исследования, проведенного Национальным институтом стратегических исследований МОЗ Украины. Большая часть опрошенных называют главной причиной свого стресса проблемы на работе (55,3%). Еще 39,84% страдают от нехватки денег и долгов, а 25,15% - из-за болезни родственников. Почти четверть опрошенных чрезмерно нервничают из-за политической обстановки в стране (22,13%).

Почти все респонденты - 94,6% - испытывали стресс хотя бы раз в жизни, а 39,7% признались, что сталкиваются с ним регулярно. Украинцы борются со стрессом разными способами. Так, 46,48% смотрят телевизор и читают книги, 41,06% - любят снять излишнюю нервозность сытным обедом, а еще 34,6% респондентов "лечатся" курением и употреблением алкоголя. Только пятая часть опрошенных принимает успокоительные, чтобы побороть стресс. Всего в опросе приняли участие 497 респондентов в возрасте 35-55 лет. Опрос проводился в сентябре-октябре 2013г.

ТСН