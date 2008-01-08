Украинцы предпочитают лечиться у семейных врачей

Все больше украинцев убеждаются в том, что семейная медицина – это удобно, выгодно и спокойно.

Об этом свидетельствуют, например показатели Житомирской области, где в прошлом году открыто 17 заведений и 45 структурных подразделений семейной медицины, что вдвое больше, чем в позапрошлом году.

Как сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации со ссылкой на начальника Управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Александра Толстанова, в 2007 году в области открыто 17 заведений и 45 структурных подразделений семейной медицины, а всего в области функционирует 214 заведений семейной медицины, в которых работает 404 врача.

По его словам, удельный вес населения, которое обслуживается семейными врачами, составляет 60 процентов, детей – 40 процентов.

Приоритетным направлением остается профилактика, основой которой стала учеба в Школах здоровья. Александр Толстанов сказал, что в прошлом году в области создана также медико-генетическая консультация с цитогенетической лабораторией на базе Житомирского областного центра здравоохранения матери и ребенка.