В мыле и шампунях найдено ядовитое вещество

Исследование Калифорнийского Университета в Дэвисе дало неожиданный результат: как оказалось, массово используемый компонент мыла, шампуня, лосьонов и прочих косметических средств для умывания способен крайне негативно повлиять на здоровье человека. Подобное воздействие обнаруженного вещества установлено впервые.

Речь идет об антибактериальном веществе триклокарбане, который в Северной Америке, Европе и Азии на протяжении почти полувека применяется при производстве косметических и моющих средств. Лабораторные опыты показали, что триклокарбан негативно влияет на эндокринную систему подопытных крыс и человеческих клеток.

Ранее было доказано, что вещества, обладающие подобными свойствами, способствуют возникновению онкологических заболеваний, понижают репродуктивные способности, а у детей способны вызвать патологии в развитии.

Напомним, ранее исследования средств для умывания показали, что антибактериальное мыло защищает от инфекций ничуть не лучше обычного. Однако у антибактериального мыла есть малоприятная особенность. Все сорта подобного мыла содержат один активный ингредиент - триклозан. В американских больницах концентрированные растворы триклозана часто используются в качестве дезинфицирующего средства.

Ученым также стало известно, что есть вероятность связи между использованием дезодорантов и возникновением у женщин рака груди: большие дозы алюминия, из которого на 90% состоит действующее вещество большинства дезодорантов, были обнаружены в тканях онкологических больных, которые подверглись ампутации молочных желез.

neboley.com.ua