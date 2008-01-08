На Черниговщине - необыкновенная школа здоровья

Школьные года калечат украинцев - об этом свидетельствуют официальные данные Министерства здравоохранения. Четверть наших первоклассников имеют хронические болезни. К старшим классам их становится больше втрое. Сейчас в Украине действуют тысячи школ, которые работают по новыми программам. Например, в школе маленького поселка Ичня, на Черниговщине, здоровье детей спасают при помощи лука и чеснока.

Лук и чеснок спасают от гриппа учеников из маленького поселка Ичня. Природное лекарство лежит дольками на подоконниках. Чеснок висит на шеях у детей. Четыре года это учреждение не закрывают на карантин. Столько же времени оно работает как школа здоровья.

Родителям школа здоровья обходится по 10 гривен в месяц - в столовой каждый день дают детям соки. Капусту, огурцы и яблоки со школьного сада летом солят технички. Ножки на партах под рост подгоняет дворник. Физкультминутки здесь - 5 раз за урок.

Каждые полчаса дети водят глазами круги над доской - тренируют зрение. Когда пишут или читают - кладут на голову мешочки с йодированной солью для осанки. Руки тянут вверх высоко, чтобы работали все мышцы. А таблицу умножения учат, прыгая по цифрам на полу.

Вопреки дополнительной нагрузке, дети стали учиться лучше. Педиатры в восторге - работа школы лишает их проблем. Ведь детских врачей здесь лишь двое на сотню сельских школ и тысячи детей района.

Единственная проблема - в школе нет медсестры. А по правилам, лишь под ее надзором можно пить фиточаи и заниматься лечебной физкультурой.

Оплата медсестры – это 6000 гривен в год. Министерство образования этих денег не нашло. Но подарило сельской школе здоровья стадион с искусственным покрытием.

pk.kiev.ua