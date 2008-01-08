ООН прогнозирует сокращение населения Украины

Вопреки прогнозам, что до 2050 г. население на Земле достигнет девяти миллиардов, во многих странах демографические показатели драматически снизятся.

Согласно последним исследованиям, которые по заказу ООН провели немецкие ученые Фридрих Гейнеманн, Александер Кальб и Бенни Гейз, количество населения сразу в 45 странах уменьшится.

Среди них Япония (20%), Германия (10%), Италия (7%). Больше всего это затронет страны Центральной и Восточной Европы, особенно бывшего Советского Союза.

Резче всего сокращение населения будет в Болгарии – 35%. Дальше идут Украина, Россия, Молдова, Беларусь и Румыния, где население снизится на 25-35%.

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