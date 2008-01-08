Энергосберегающие лампы вызывают рак кожи

Британские ученые установили, что энергосберегающие лампы могут быть вредны для здоровья.

По данным Британской ассоциации дерматологов, от лампочек нового поколения могут пострадать, прежде всего, люди с повышенной светочувствительностью кожи, поскольку флуоресцентные лампочки излучают более интенсивный свет, нежели обычные.

Как утверждают ученые, использование энергосберегающих ламп может обострить уже имеющиеся у человека кожные заболевания и привести к раку кожи, а также вызвать мигрень и головокружение у людей, страдающих эпилепсией.

Обеспокоенность ученых связана с тем, что согласно энергосберегающей программе, предложенной британским правительством, к 2011 году планируется полностью прекратить использование высокоэнергетических лампочек и перейти на флуоресцентные.

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