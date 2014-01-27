Завтра в Украине - метели

Завтра в южной части Украины, центральных и Донецкой областях ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильный, метели, порывы ветра 17-22 м/с, в Приазовье местами 25-30 м/с.

На крайнем юге мокрый снег (в Крыму с дождем), местами налипание мокрого снега, гололед, в отдельных пунктах сильная, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории ожидается снег (в северных областях местами небольшой), кратковременные метели; ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

На дорогах страны гололедица.

Температура ночью 11-16°, днем 6-11° мороза; на севере Левобережья ночью 15-20°, днем 12-17° мороза; на юге страны и Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза; в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киевской области во вторник местами ожидается небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 6-11° мороза.

В Киеве - небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 10° мороза.