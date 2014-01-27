Из-за АЧС Украина запретила ввоз свинины из Литвы

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины запретила ввоз в страну живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, а также репродуктивного материала из Литовской Республики в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в этой стране, сообщает пресс-служба ведомства.

«С целью недопущения заноса возбудителя заболевания (АЧС –УНИАН) на территорию Украины решением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 25 января временно запрещен ввоз на территорию Украины восприимчивых к выявленному заболеванию животных, продукции, сырья и репродуктивного материала из них из Литовской Республики», - сказано в сообщении.

Случай заболевания диких кабанов африканской чумой в Литве зарегистрирован 25 января.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана. Запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской области ввели Россия и Беларусь.

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.