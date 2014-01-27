Потепление в Украине начнется со 2 февраля

На этой неделе в Украине будет сохраняться морозная и снежная погода за исключением 28 января, когда в стране потеплеет на 5-10 градусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Мы ожидаем потепления… 28 января, но начиная с 29-го и до 1 февраля температура в большинстве регионов опять снизится и будет составлять 20-25 градусов мороза в ночные часы, а на востоке и северо-востоке – 26-30 градусов», - сказал Кульбида.

По его словам, 27-30 января наиболее сложные погодные условия сложатся в южных регионах Украины, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях, где ожидаются сильные снегопады, усиление гололеда и порывов ветра. «Этот комплекс опасных природных явлений будет существенно усложнять условия жизнеобеспечения, включая движение транспорта и энергообеспечение населенных пунктов», - сказал синоптик.

Кульбида также сообщил, что улучшение погоды ожидается 1 февраля, а повышение температуры воздуха – со 2 февраля. При этом он отметил, что потепление начнется с западных и северо-западных областей, тогда как на востоке страны еще будут сохраняться низкие температуры.