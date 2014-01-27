Почему пожилым мужчинам не советуют заводить детей

Дети, родившиеся у пожилых отцов, рискуют столкнуться с психическими расстройствами вроде аутизма и шизофрении. Например, если отцу минимум 45 лет, то риск повышается на одну треть (на 34%) по сравнению с отцами 25-29 лет, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. И это доказывает обследование почти 3 миллионов детей. Получается, не только у женщин работают "биологические часы". Если у них снижается работоспособность яичников, то у мужчин повышается с возрастом риск генетических мутаций.

Комментирует руководитель изыскания профессор Джон Макграт из Университета Квинсленда: "Люди должны знать, что заводить детей после 40 лет небезопасно". Мужчины способны вырабатывать сперму всю жизнь. И, если даже зачатие происходит, здоровье будущего ребенка сильно зависит от возраста отца. Хотя риски, исходящие от матери, все-таки намного выше.

Примечательно: ранее проводившееся исследование доказало, что риск не повышается, если у престарелого отца уже есть дети, которые у него родились в молодости. А исландские ученые выяснили, что отцы из старшей возрастной группы чаще передают ребенку большое количество генетических мутаций и черт, не типичных для каждого из родителей.