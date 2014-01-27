Как оказывать помощь при обморожениях

Действия при оказании первой медицинской помощи будут зависеть в первую очередь от степени обморожения, наличия переохлаждения организма, возраста и сопутствующих заболеваний.

Первая помощь состоит в прекращении охлаждения, согревании, восстановлении кровообращения в обмороженных участках и предупреждения развития инфекции.

Первое, что надо сделать при признаках обморожения - доставить пострадавшего в ближайшее тёплое помещение, снять промёрзшую одежду и обувь, а также срочно вызвать врача скорой помощи.

При обморожении I степени охлаждённые участки следует согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку.

При обморожении II-IV степени быстрое согревание, массаж или растирание делать нельзя! Наложите на поражённую поверхность повязку не пропускающую тепло наружу (слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку или прорезиненную ткань). При обморожении рук и ног их фиксируют с помощью подручных средств (дощечка, кусок фанеры, плотный картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки. В качестве теплоизолирующего материала можно использовать теплую одежду, одеяла, полотенца.

Пострадавшим дают горячее питьё, горячую пищу, по таблетке аспирина, анальгина, по 2 таблетки "Но-шпа" и папаверина.

Никогда не растирайте обморожения снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп очень хрупки, и поэтому возможно их повреждение, а возникшие в результате микроссадины способствуют внесению инфекции. Нельзя использовать быстрое отогревание обмороженных участков тела у костра, бесконтрольно применять грелки и другие источники тепла, так как это в последующем ухудшает лечение обморожения. Неприемлемый и неэффективный вариант первой помощи - втирание масел, жира, растирание спиртом тканей при глубоком обморожении.

При общем охлаждении лёгкой степени достаточно эффективным методом является согревание пострадавшего в тёплой ванне при начальной температуре воды 24 С, которую повышают до нормальной температуры тела. Но только при охлаждении легкой степени и без участков обморожения!

При средней и тяжёлой степени общего охлаждения с нарушением дыхания и кровообращения пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в больницу.

Обморожение - серьезная угроза здоровью. Чтобы избежать обморожений, нужно правильно подготовиться к выходу на мороз.

Одевайтесь по погоде. При минусовых температурах нужно одеваться многослойно, ведь между слоями ткани будут образовываться воздушные прослойки.

Обувь на размер больше. Зимнюю обувь лучше покупать на размер больше. Это даст возможность дополнительного утепления.

Не надевайте металлические украшения. В мороз металл быстро остывает и также становится источником холода.

Не пейте алкогольные напитки.

Не курите на улице. Курение ухудшает кровоснабжение конечностей.

Прежде чем выйти на мороз, хорошо поешьте. Зимой организму нужно больше энергии.

Не находитесь на морозе слишком долго. Берите дополнительную одежду либо заходите греться.

Позаботьтесь заранее о том, чтобы зимние прогулки были для вас комфортными и не стали причиной обморожения!

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