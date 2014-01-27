Как правильно остановить кровотечение из раны

Для остановки наружного кровотечения в зависимости от степени поражения можно использовать несколько способов:

прямое давление на рану,

наложение повязки,

прижатие артерии,

наложение жгута.

Нередко приходится использовать комбинацию этих способов.

Прямое давление на рану позволяет выиграть время, дать возможность крови свернуться. Для этого необходимо по возможности приподнять вверх травмированную часть тела и сильно надавить на рану пальцами или ладонью, причем лучше это сделать через стерильную марлю или кусок чистой ткани. Если через некоторое время кровотечение уменьшится, но не остановится, необходимо наложить давящую повязку.

Чтобы наложение повязки дало нужный эффект, необходимо соблюдать определенные правила:

Если есть возможность, необходимо надеть одноразовые резиновые перчатки. Они защищают от заболеваний, передающихся через кровь: гепатит, ВИЧ-инфекция и т. д. Если такого нет — используйте обычные полиэтиленовые пакеты. Хуже, чем перчатки, но лучше, чем ничего.

По возможности использовать стерильные перевязочные материалы.

Держать перевязочные материалы нужно за края, чтобы не нарушить их стерильность.

Бинтовать необходимо плотно, но не туго. Если после наложения повязки кровь продолжает сочиться, нужно наложить еще одну повязку (до 3-х), не снимая предыдущую. Если предыдущую повязку снять, кровотечение усилится.

Прижатие артерии

Прижатие артерии используется в том случае, когда наложение повязки не дает результата. Как только кровотечение остановится, прижатие артерии следует прекратить.

Если в течение 10 минут после прижатия артерии кровотечение не остановилось, следует на несколько секунд остановить прижатие артерии, а затем возобновить вновь.

Наложение жгута

Наложение жгута является эффективным способом остановки кровотечения, но пользоваться им нужно только в самых крайних случаях. Дело в том, что наложение жгута прекращает поступление крови в часть конечности, расположенную ниже жгута, и может привести к повреждению нервов, кровеносных сосудов и, в конечном итоге, потере конечности.

Жгут накладывают в том случае, когда кровотечение очень сильное, а возможности вызвать скорую помощь нет.

Жгут накладывается выше повреждения примерно на 5 см.

Перед тем, как накладывать жгут, место его наложения следует обернуть бинтом или чистой тканью.

В качестве жгута используют либо специальные резиновые кровоостанавливающие жгуты, либо подручные материалы, такие как ремень, пояс, платок и т. д. Нельзя использовать все, что может врезаться в рану, например, шнурки, веревки, бечевки и т. д., так как они могут повредить расположенные ниже ткани.

Сделав оборот, жгут затягивают так, чтобы остановилось кровотечение, но не наступило повреждение нижележащих тканей, а затем, уменьшая давление, закрепляют весь жгут.

Если используются подручные средства, необходимо, сделав один оборот и завязав на один узел, поместить сверху какой-либо предмет (палочку, ручку), закрепить его еще одним узлом и закрутить до остановки кровотечения, после чего зафиксировать двойным узлом.

Жгут может оставаться на конечности не более 1 часа с момента его наложения; если за это время пострадавшего не удалось доставить в лечебное заведение, то по прошествии часа жгут необходимо ослабить на 1–2 минуты (до покраснения кожи), после чего наложить вновь, но уже выше прежнего места.

В месте наложения жгута необходимо поместить записку с указанием времени его наложения.

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