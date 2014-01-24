Из-за ухудшения погодных условий советуют не посещать Румынию

Министерство иностранных дел Украины, в связи с ухудшением погодных условий в Румынии - сильные снегопады на территории уездов Сучава и Ботошань и гололедица в уездах Бакеу, Васлуй и Вранчя, - рекомендует гражданам Украины пересмотреть свои планы относительно путешествий в эту страну без крайней необходимости до нормализации ситуации.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В МИД напоминают, что на территории уездов, граничащих с Украиной, автодороги европейской и национальной категорий не заблокированы.

«Основная европейская магистраль Е-85 «Сирет – Бухарест» функционирует с определенными ограничениями, вызванными работой снегоуборочной техники. Ограничения движения автотранспорта существуют также на отдельных участках дорог в направлениях «Сучава – Бая Маре» и «Сучава – Ботошань», - подчеркивают в МИД и отмечают, что румынскими компетентными органами обнародовано требование об оснащении автотранспорта соответствующим оборудованием для его безопасной эксплуатации в зимних условиях.

В МИД советуют гражданам, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, обращаться в Посольство Украины в Румынии по номерам телефона: (+4021) 2303660 и (+4021) 211 36 68, Генеральное консульство Украины в Сучаве по номеру телефона: (+40230) 520167, а также на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.