Более 80 % болезней в детском возрасте - болезни органов дыхания

Более 80 % болезней в детском возрасте - это болезни органов дыхания, и эти же болезни среди причин смертности детей - на первом месте. Следовательно, простуду нельзя игнорировать. Но не простуда является главной причиной возникновения болезни. Главный виновник - это инфекционные возбудители, которые попадают в благоприятную для своего развития среду, легко преодолевая иммунный барьер.

Какая же связь между простудой и инфекциями? Вот незакаленный ребенок пробежал босым по холодному полу. На подошвах ног есть зоны, связанные с носоглоткой, поэтому, когда замерзли ноги, здесь же снизилась температура на слизевых оболочках носа. Это создает благоприятные условия для бурного развития болезнетворных микроорганизмов, следствием чего есть насморк, кашель и тому подобное. Если бы организм был закален, подготовленный к перепадам температуры, в охлажденных частях тела сразу же усиливалась бы выработка тепла, уменьшалась теплоотдача, и болезнетворный процесс не начинался бы. Следовательно, простуда - один из провокаторов, а состояние здоровья или не здоровье зависит не от простуды, а от иммунитета.

Дети болеют не одинаково часто, и течение болезни у каждого разное. Это подтверждает, что болезнь возникает у тех, у кого защитные силы организма ослаблены. Отсюда выплывает, что беспокойство о крепком иммунитете ребенка должно быть самым главным. И начинаться задолго до рождения ребенка, точнее, к зачатию. Планируя беременность, будущим родителям нужно полечить свои болезни, чтобы не передать потомкам грустное наследство. Ведь исследования подтверждают, что в семьях, где бабушки, дедушки и родители имеют проблемы с органами дыхания, дети в 10 раз чаще болеют на ОРВИ.

Следует обеспечить максимально благоприятные условия для развития плода в лоне матери. Имеется в виду в первую очередь климат согласия и любви в семье, что будет способствовать формированию крепкой нервной системы у будущего ребенка. Во-вторых, нужно устранить из жизни такие вредные факторы, как курение, алкоголь, наркотики, шум, что разрушает здоровье даже взрослого человека, не говоря о маленьком незащищенном организме.

Будущей маме следует рационально питаться (давать плоду нужные микро- и макроэлементами, витаминами), заботиться о умном закаливании. Если она будет обливаться прохладной водой, принимать контрастный душ, дозированные воздушные ванны, то это не только укрепит иммунитет, но подготовит к естественным несложным родам, положительно повлияет на организм плода.

Для грудного ребенка нужно обеспечить оптимальный воздушный, и температурный режим - 20-22°С. При этом ребенка не следует очень тепло одевать, потому что тогда теряется способность приспосабливаться к изменениям температуры.

А свежий чистый воздух вынуждает ребенка двигаться, повышает тонус мышц и защитных сил.

Меняя белье, нужно оставлять младенца на некоторое время голым, такую воздушную ванну следует начинать с 1 минуты, доводя до полчаса до конца грудного периода.

Температура в спальной комнате должна быть более низкой - на 2-3°С, лучше ребенка накрыть легким шерстяным одеялом. Заботиться, чтобы во время сна была отворена форточка, чтобы был свежий воздух, это улучшит процессы газообмена, которые замедляются в период сна. Еще лучше ребенка и в летнее, и в холодное время года (ввиду температуры воздуха) укладывать спать на улице, тепло одев.

Новорожденных в летнюю пору на второй неделе жизни уже можно выносить на свежий воздух, желательно между 11 и 14 часами дня, длительность прогулки - 15-20 минут. Ребенка, который родился в холодное время года, впервые закаляют на свободном воздухе на 4-й неделе, в безветренный день, когда температура не ниже при 3-7° морозе.

Летом дети первого года жизнь должны находиться вне помещения большую часть дня, а зимой при очень холодной погоде их тоже необходимо выносить на свежий воздух: хотя бы на 15-20 минут, при высшей температуре - на 40-60 минут. Ребенок должен привыкнуть к перепадам температуры, чтобы в следующие 2-3 года не бояться 1,5-2 часовых зимних прогулок, имеется в виду, что он активно будет двигаться и это обусловит более глубокое дыхание, повышение мускульного напряжения, активации обменных процессов в организме, хорошее настроение, аппетит.

Инна Ковдюк,

врач-педиатр