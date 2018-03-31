Ребенок за праздничный стол должен садиться сытым - педиатр

Конечно, у хорошей хозяйки для гостей на праздничном столе всегда множество вкусностей. И обычно это блюда, которые детям кушать нежелательно: жареное, копченое, острое, с приправами и соусами. Питание детей до 7 лет должно отличаться от рациона взрослых. Поэтому, чтобы избежать запретов для ребенка – “это тебе нельзя и это для тебя вредно”, лучше, чтобы ребенок садился за стол неголодным. Перед этим покормите его обычной едой: супом, кашей с гарниром и тому подобное. Конечно, это не значит, что за общим столом ребенку не захочется съесть салата, заправленного майонезом, или копченую селедку. Но вы смело можете положить это на тарелку ребенку - ведь его желудок уже наполнен и он только попробует нежелательную пищу.

Необходимо также контролировать процесс поедания сладостей, то вскоре можно ожидать неприятных последствий. Особенно это касается детей, у которых есть наследственная слабость к аллергическим реакциям. Если ребенок переел сладкого, у него может появиться расстройство пищеварительной системы: пронос, рвота и тому подобное, или аллергические проявления на коже. В случае расстройства пищеварения нужно сделать очистительную клизму, если есть рвота - промыть желудок и дать сорбенты (например, Смекту, Ентеросгель). И несколько дней ребенок должен побыть на диете.

Во избежание таких неприятных ситуаций, родителям следует их предусмотреть.

Готовя подарок для ребенка, не обязательно наполнять его конфетами, шоколадом и другими сладостями. Их можно заменить полезными подарками, которым ребенок обрадуется: карандаши, краски, детские книжечки и тому подобное. То же попросите сделать других родственников.

Если ребенок склонен к аллергии, следует позаботиться, чтобы апельсин и мандарин не было в подарке.

Помните, что даже небольшое количество конфет, если съесть их мгновенно, может повлечь нежелательные последствия. Ведь детям не терпится попробовать все и сразу. Поэтому нужно разъяснить, сколько чего можно есть.

Малышам до 3 лет вообще не желательно употреблять шоколад и конфеты. Для детей, которым уже исполнилось 4 и больше лет, является нормой съесть 25 г шоколада или 2-3 шоколадных конфеты раз в 3-4 дня. Сладости не нужно давать ребенку ежедневно. Можете побаловать его пирожными или тортиком в воскресенье или в другой день, но это должно быть приблизительно раз или два в неделю. Кроме того, желательно, чтобы сладости были без крема. Например, вафельный торт или торт с фруктовой начинкой. В период праздников можно позволить ребенку 2-3 конфеты в день.

Инна Ковдюк, врач-педиатр