Как избежать зимних травм

Зимние травмы могут на многие месяцы вывести человека "из строя". Первое правило для избежания таких неприятностей - знать как "правильно" падать.

В момент падения помните совет, который дают все профессиональные спортсмены: попробуйте сгруппироваться так, чтобы получить возможно меньший удар.

Не выставляйте вперед руки. Если падаете назад, то попытайтесь вначале присесть, а потом уже завалиться на спину.

Если падение неминуемо, используйте правило не «плюхаться» на определенную точку, а распределить силу удара на разные части тела.

Перед выходом на улицу проверьте свою обувь на скольжение: стесанные каблуки, лысые подошвы, шпильки невероятных размеров — это ваши недруги на скользкой дороге.

Если опасность гололеда существует, то страхуйтесь заранее, смотрите под ноги, особенно на скользких ступеньках, раскатанных дорожках, около остановок общественного транспорта, на платформах электричек и переходах. Не спешите и будьте готовы оказать помощь ближнему.

Инстинктивно при падении мы выставляем вперед именно руки, и на них приходится вся сила удара. Так, при падении на выпрямленную руку может быть повреждена не только кисть, но и плечо, локтевой сустав. В зависимости от силы травмы, положения конечности в момент удара, возраста пострадавшего и многих других обстоятельств при подобной травме наблюдаются ушиб, растяжение связок, разрыв сухожилий, вывих или перелом. От того, насколько правильно и своевременно будет оказана первая помощь, зависит не только восстановление функции конечности, дальнейшая профессиональная деятельность человека, но иногда и его жизнь.

Падение заканчивается переломом, но исключить перелом (например, верхнего суставного конца плеча) может только специалист. Даже при ушибе плечевого сустава и плеча человек испытывает очень сильную боль при движении сустава и его ощупывании (иногда под кожей виден кровоподтек). При оказании первой помощи необходимо обездвижить всю конечность, уложив ее на косыночную повязку. Боль можно снять или значительно уменьшить при помощи обезболивающих средств. К месту повреждения необходимо приложить пузырь со льдом или грелку, наполненную очень холодной водой.

Чтобы помочь пострадавшему, нужно знать основы первой помощи. Нужно найти квадратный кусок ткани (лучше хлопчатобумажной) шириной 140–160 см. Его следует сложить пополам по диагонали и подвести под согнутую конечность, а концы завязать на шее. Поврежденная рука должна быть согнута под углом 90 градусов. Тупой угол повязки нужно загнуть и закрепить спереди у локтя булавкой. Фиксация должна быть надежной, поэтому руку вместе с повязкой прибинтовывают к туловищу круговыми ходами широкого бинта.

Оказывая экстренную помощь при переломе костей предплечья, не следует забывать, что косыночная повязка фиксирует не только плечо, предплечье, но и кисть. Кисть не должна свисать с повязки! К месту перелома прикладывают холод и транспортируют пострадавшего сидя.

У пожилых людей при падении очень часто случается травма предплечья в нижней трети. Это повреждение кисти, и происходит оно при падении на вытянутую руку, когда кисть находится в положении сгибания или разгибания. В данном случае первая помощь состоит в обезболивании и правильной фиксации. Для этой цели можно использовать тонкую дощечку, но не картон. Дощечку покрывают слоем ваты в 2–3 см и обертывают бинтом. Импровизированную шину располагают со стороны ладони, на кисть и пальцы накладывают комок ваты и тщательно прибинтовывают к шине, но следите, чтобы повязка не сдавливала нервы и сосуды, иначе в ближайшие часы после травмы будет нарастать отек.

Обездвиженную руку лучше всего подвесить к косынке и приложить лед. Такая травма непосредственно жизни человека не угрожает, но она очень болезненна и на длительный срок выводит человека из строя.

Самое главное при переломе — вызвать профессиональную помощь. Но кое-что сделать можете и вы сами. В первую очередь — уменьшить боль. Сегодня необходимых для обезболивания препаратов немало. Если нет анальгетиков, то в крайнем случае их можно заменить двумя таблетками аспирина.

Обязательно успокойте пострадавшего, дайте ему настойку валерианы или пустырника, тазепам или триоксадин (1 таблетку), сердечно-сосудистые средства (кордамин, валокордин или корглюкон по 20 капель).

Согрейте испуганного и травмированного человека, ведь обычно подобные травмы происходят на улице.

При возможности перенесите его в теплое и сухое место до приезда врачей.

Если ситуация критическая, то постарайтесь доставить травмированного человека до места, где есть специалисты, воспользовавшись вышеперечисленными советами.

Олеся Донченко,

семейный врач