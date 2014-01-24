На выходных в Украине будет до -30 °

25 января по Украине сохранится холодная погода: температура ночью 18-23 ° мороза, в северных и восточных областях местами - 24-29 °, днем - 11-16 °мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на Прикарпатье завтра в течение суток - 9-14 ° мороза, на Закарпатье и в Крыму ночью - 5-10 °, днем - 1-6 ° мороза, на юге Крыма ночью 0-5 ° мороза, днем - 0-5 ° тепла.

В большинстве западных и Одесской области утром и днем умеренный снег, метели, в Крыму небольшой снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с; в западной и южной части северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица, в отдельных пунктах южной части и Прикарпатья будет сохраняться гололед.

По Киевской области холодная без осадков погода: температура ночью - 18-23 ° мороза, местами - 24-27 °, днем - 11-16 ° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный , 3-8 м/с.

По г. Киеву холодная без осадков погода: температура ночью - 21-23 °, днем - 13-15 ° мороза. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с .