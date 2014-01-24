В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 369 населенных пунктов

09:45, 24 января 2014
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В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 369 населенных пунктов в 5 областях.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточен 151 населенный пункт, в Николаевской - 101, Херсонской - 95, в Донецкой 18, в Киевской - 4.

Восстановлено электроснабжение 449 населенных пунктов.

К работам привлечены бригады облэнерго и подразделения ГСЧС областей.

Ситуация находится под контролем ГСЧС Украины.

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