Правила оказания первой помощи - до прихода "скорой"
Даже самую скорую помощь необходимо дождаться, а это очень часто самые решающие 10-15-20 минут
Беда может случиться где угодно: дома, на улице, на дороге, при авариях и катастрофах. Очень часто пострадавший погибает не из-за тяжести травмы, а из-за отсутствия элементарных знаний по вопросам оказания первой медицинской помощи у находящихся рядом людей.
Даже самую скорую помощь необходимо дождаться, а это очень часто самые решающие 10-15-20 минут, и только от правильных и хладнокровных действий людей, находящихся рядом в этот момент, зависит спасение жизни человека.
Прежде всего необходимо забрать пострадавшего из-под завалов или воды, потушить горящую одежду, вынести из горящего помещения или зоны загрязнения ядовитыми веществами, извлечь из машины, вагона и т. д.
Важно уметь быстро и правильно оценить состояние человека.
При осмотре вначале установить, жив он или мёртв, затем определить тяжесть ранения или травмы, продолжается ли кровотечение.
И не теряя минуты жизни пострадавшего, начинать оказание медицинской помощи.
Постарайтесь обезопасить себя и пострадавшего.
Держите его в тепле, используйте все возможности для его согревания, при отсутствии одеял и грелок применяйте бутылки с горячей водой, камни и кирпичи, нагретые на костре.
Если у пострадавшего нет ранения живота и он в сознании, то, если позволяют условия, давайте ему как можно больше питья, лучше всего воды с добавлением соли (одна чайная ложка) и питьевой соды (половина чайной ложки) на 1 литр воды.
При ранах живота вместо питья следует прикладывать к губам смоченные водой салфетки, носовые платки, губки.
Когда происходит трагедия, не всегда имеется возможность использовать средства и медикаменты из аптечки . Помощь задерживается, нет возможности сообщить в службы спасения. Мы теряемся, видя беспомощных пострадавших, и нет ничего, чтобы им помочь.
Оглянитесь вокруг. Используйте и применяйте все, что не навредит пострадавшим.
Что делать нельзя, чтобы не ухудшить состояние пострадавшего.
Переносить пострадавшего на другое место, если ему не угрожает огонь, обрушение конструкций здания, а следует делать искусственное дыхание или оказывать первую медицинскую помощь прямо там, где все произошло.
Накладывая повязку, шину, не делайте того, что причинит дополнительную боль, ухудшит самочувствие.
Прикасаться к ране руками или какими-либо предметами.
Вправлять выпавшие органы при повреждении груди и живота.
Давать воду или лекарство для приёма внутрь пострадавшему без сознания.
Удалять видимые инородные тела из ран живота, груди или головы. Оставьте их на месте, даже если они значительных размеров и легко могут быть удалены. При попытке их удаления возможны значительные кровотечения или другие осложнения. До прибытия скорой помощи накройте перевязочным материалом и осторожно забинтуйте.
Оставлять на спине пострадавшего без сознания, особенно при тошноте и рвоте. В зависимости от состояния его нужно повернуть на бок или, в крайнем случае, повернуть набок его голову.
Снимать одежду и обувь у пострадавшего в тяжёлом состоянии. В данном случае их следует разорвать или разрезать.
Позволять пострадавшему смотреть на свою рану.
Не утяжеляйте его состояние вашим взволнованным или озабоченным видом, оказывайте помощь спокойно и уверенно, успокаивая и подбадривая пострадавшего.
Пытаться извлечь потерпевшего из огня, воды, здания, грозящего обвалом, не приняв должных мер для собственной защиты и безопасности.