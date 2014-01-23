Как согреться в зимнее время

Несмотря на то, что температура за окном существенно снизилась, специалисты не рекомендуют отказываться от прогулок на свежем воздухе, ведь для поддержания хорошего самочувствия двигаться просто необходимо. Однако напоминают, что когда температура опускается ниже следует одеваться даже немного теплее, чем обычно.. Это необходимо для того, чтобы организм успел адаптироваться к новым погодным условиям, пишет days-ua.com.

Итак, если ты хочешь даже в лютый мороз чувствовать себя тепло и комфортно, возьми на заметку эти простые приемы:

- Одевайся многослойно. Это означает, что лучше надеть две-три легких кофты, чем одну теплую. Так тепло будет сохраняться лучше, и если тебе станет жарко, ты всегда сможешь снять лишнюю одежду.

- Если идешь на улицу, отдавай предпочтение теплым нескользким ботинкам с толстой подошвой. Помни, теплые носки и термостельки помогут сохранять ноги в тепле.

- Не выходи на улицу голодной, перед выходом из дома обязательно нужно хотя бы перекусить.

- Зимой регулярно пей горячие напитки и, по крайней мере, один раз в день ешь горячую пищу, супы. Это поможет поддерживать уровень энергии.

- Не сиди долго на одном месте, старайся больше двигаться.

- Если тебе холодно в помещении, чтобы удержать тепло, нужно обязательно’обязательно закрыть все щели, закрывать занавески на окнах и дверях.

- В спальне и комнате, где проводишь большую часть времени, поддерживайте температуру в 18-21 ° с. Если отапливать все комнаты не выходит, поддерживай тепло в комнате, где проводишь большую часть времени в течение дня, а спальню нагревай непосредственно перед тем, как отправиться спать.