В Украине завтра холодно и без осадков

В Украине завтра сохранится холодная погода без осадков.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 24 января температура воздуха ночью 16-21 ° мороза, днем 10-15 ° мороза, в Крыму и на юге Одесской области ночью 6-11 °, днем 2-7 ° мороза (на Южном побережье Крыма ночью около 0 °, днем 0-5 ° тепла), на Закарпатье ночью 4-9 ° мороза, днем от 1 ° мороза до 4 ° тепла.

В отдельных районах южной части и Прикарпатья сохранится гололед, на дорогах страны, кроме Крыма, гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м / с.

В Киевской области завтра без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м / с. Температура ночью 16-21 ° мороза, днем 10-15 °.

В столице без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18 ° мороза, днем 11-13 °.